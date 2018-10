MEIE MAA | Praamidel töötavate meremeeste palgaläbirääkimised on tupikus

EMSA soovib kõige madalamatel palgaastmetel tunnitasu määra tõstmist 50 sendi võrra. “Praegu on antud ettevõttes madruse tunnitasu määr viis eurot, mis teeb keskmise kuu normtundide (168,5) eest töötasuks brutona 842,5 eurot. See on üle kahe euro vähem, kui on tavaks madruste töö eest maksta teistes Eesti laevandusettevõtetes, kellega EMSA-l on kollektiivlepingud,” selgitas EMSA esimees Jüri Lember.