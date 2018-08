MEIE MAA | Põud seab ohtu kala- ja vähivarud

Äsja Saaremaal ja Hiiumaal välitöödel viibinud maaülikooli hüdrobioloogia ja kalanduse õppetooli professor Ingmar Ott möönis, et veetasemega suursaarte järvedes lood kiita ei ole. “Tihu järves Hiiumaal ei ole praktiliselt üldse enam vett. Üsna veider, kuigi ka omamoodi ilus on vaadata sellist kuiva, ilma veeta järve, millest on järgi ainult mudane põhi ja sellel lindude jäljed. Koigi järves on vett veidi rohkem, kohati lausa kuni 10 sentimeetrit,” rääkis professor Meie Maale.