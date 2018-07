MEIE MAA | Popim päev paariminemiseks on 18.08.2018

„Minul on kahtlemata popim kuupäev 18.08.2018,“ sõnas Kuressaare notar Marika Leis, kelle sõnul on see aeg kinni pandud eelmisel kevadel ja küsitud on veel vähemalt oma kümme korda. Kokku on Leisil suvekuudel (juuni, juuli, august) 16 abielu registreerimist. See arv on võrreldes viimaste aastatega olnud sama. Kokku on Marika Leisil kogu aasta jooksul umbes 20 abielu registreerimist.