MEIE MAA | Politseinike arvu kasv turvalisust ei taga

Angela Randmets RUS

Täna õhtupoolikul oli Kuressaares J. Smuuli tänaval nutifoniga roolis rääkijaid püüdmas politsenik Arvet Kallas. Meriliis Metsamäe

Politsei ja piirivalve ühendamine ning politseinike arvu vähenemine Eestis on kirgi kütnud juba aastaid. Kui kõikjal mujal Eestis on politseiametnikke 2018. aasta seitsme esimese kuu arvestuses võrreldes 2002. aastaga vähem ja kogu Eesti arvestuses lausa tuhatkond vähem, siis Saare maakonnas ja Hiiumaal on politseinikke varasemaga võrreldes hoopis tublisti rohkem.