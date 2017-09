MEIE MAA | Poliitreklaam hiilib salamisi haridusasutustesse

9. augustil avaldasid haridus- ja teadusministeerium, õiguskantsleri büroo ja Eesti noorteühenduse liit põhimõtted, millest koolid ja poliitikud peaksid lähtuma, et tagada haridusasutuste neutraalsus kohalike omavalitsuste valimise eel ja ajal. Läbivaks ideeks on, et teadlikult või kogemata ei jõuks poliitiline reklaam koolidesse.

Ülalmärgitud põhimõtetest lähtuvalt soovitati arusaamatuste vältimiseks ja kooli poliitiliselt neutraalse keskkonna kaitseks koolijuhtidel selgelt määratleda põhimõtted, mis on valimiste ajal koolis lubatud ja mis lubamatu ning teha need kõigile teatavaks ja kättesaadavaks (nt kooli kodulehel-toim). Meie Maa huvitus, kas ja kuidas on need põhimõtted määratletud Saaremaa koolides.