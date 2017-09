MEIE MAA | Poliitiline välireklaam on kolinud kerghaagistele

Maanteeameti järelevalve osakonna juhataja Jaanus Heinla sõnul teostab poliitilise välireklaami puhul järelevalvet oma haldusterritooriumil kohalik omavalitsus.

„Liiklusseadusega on sätestatud, et liiklusvälise teabevahendi paigaldamiseks tee kaitsevööndisse tuleb taotleda luba. Loa annab tee omanik, lähtudes liiklusseaduse sätetest. Samuti on liiklusseadusega reguleeritud tee ja tee kaitsevööndi maa omaniku õigused ning liiklusvälise teabevahendi paigaldaja kohustused, kui liiklusväline teabevahend on paigaldatud nõusolekuta.