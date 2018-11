MEIE MAA | Poliitikast lahkuv Mart Saarso: ma ei oska valetada

Mart Saarso ütles eile Meie Maale, et langetas otsuse puhtalt isiklikel põhjustel. „Olen elus mõned korrad üritanud valetada, aga kunagi pole välja tulnud. Valetada ma ei oska ja räägin nii, nagu asjad on. Aga poliitikas, olen aru saanud, ilma valetamata hakkama ei saa ja sellepärast ei ole see minu jaoks. Ma ei ole see inimene, kes reedab oma kodumaa.

Taandan ennast kõigist poliitilistest positsioonidest. Olen alati olnud Saare- ja Muhumaa patrioot ja jään selleks ka edaspidi ning kui on tarvis õlg alla panna seal, kus ma asja tunnen, olen alati valmis seda tegema,“ lausus Saarso.