MEIE MAA | Piret Pihel: unistustes ei tasu koonerdada

Tema kartus, et võibolla töö sotsiaalvaldkonnas ei ole päriselt see töö, mis teda paeluks, on tänaseks hajunud. See töö annab võimalusi paljusid ja paljusid aidata. See ei ole võibolla nii glamuurne kui tema varasemad töökohad, aga selles töös saab ta midagi reaalset teha selleks, et maailm oleks parem paik.

Ta usub, et ainus, kus ei tasu koonerdada, on unistused. Sest sellega ei võida sa mitte midagi. Unistada tuleb suurelt, sest nii võib loota, et midagi sest ka täitub.