MEIE MAA | Pilt hakkab selgeks saama: vaata, kes pürivad Keskerakonna ja Reformierakonna ridades Saaremaa valla volikogusse!

Keskerakonna valimisnimekirja esitas valimiskomisjonile Saaremaa piirkonna juhatuse liige Aivar Aru. Kokku on nimekirjas 31 inimest. Aru sõnul võttis nimekirja kokkupanek aega kaks kuud. Kui suurt edu loodab Aru Keskerakonnale nendel valimistel, ei osanud ta prognoosida. “Eks see paistab 16. oktoobri hommikul,” lausus Aru.

Keskerakonna volikogu võttis pühapäeval vastu avalduse, milles mainitakse, et erakonna vastu kandideerivad inimesed ei saa jätkata Keskerakonnas.

„Keskerakonna volikogu seisukoht ning ettepanek meie piirkondadele ja juhatusele on, et edasiliikumiseks, oma programmi täitmiseks ja valijate ning erakonnakaaslaste usalduse hoidmiseks ei saa erakonna vastu kandideerivad inimesed jätkata Keskerakonnas. Erakonnal tuleb võtta vastu raske, kuid õiglane otsus nende inimeste väljaarvamiseks,“ seisis erakonna volikogu avalduses.