MEIE MAA | Pidusöök mõõkade, piinariistade ja pauguga

Toidufestivali raames on Kuressaare linnuses üleval keraamikanäitus “Meil on savi! Eesti keraamika saarlase kodus”. Neljapäeval avatakse seenenäitus. Kuni laupäevani on head pakkumised Saare Sahvris. Traditsiooniliselt toimuvad restoranide nädala lõuna- ja õhtusöögid. Sel aastal on mõeldud ka lastele ja Maiasmokk avab lasterestorani.