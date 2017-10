MEIE MAA | Peaasi, et me ääremaaks ei jää!

Orissaares askeldavad kasti juures valimiskomisjoni liige Margus Pikkor ja valija Kaidi Kald. Kõrvalt jälgib valimiskomisjoni esimees Anne Saar. Valmar Voolaid

Ida-Saaremaal elavate inimeste suurim murekoht on seoses suure valla tekkega, et neid ei unustataks nint et ei toimuks ääremaastumist. Samuti on elanike jaoks oluline, et volikogusse pääseks inimesi igast vallast.