MEIE MAA | Paneelmajade korterid tõusevad uuesti hinda

LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing ütles, et Kuressaare korterite keskmine ruutmeetri hind on Tallinna, Tartu ja Pärnu järel kalliduselt neljandal kohal. Kui Tallinnas on see tänavu olnud umbes 1700 eurot, siis Tartus küsitakse keskmiselt 1300, Pärnus 1100 ja Kuressaares 800 eurot ruutmeetri eest. Teistes Eesti linnades jäävad hinnad 300-500 euroni.