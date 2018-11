MEIE MAA | Pandimajja on pakutud kortereid ja autosid

“Kortereid pakuti panti mõni aasta tagasi, kuid nendel olid hüpoteegid peal ja seetõttu jäi kaup katki,” lausus Kuressaare pandimaja omanikfirma Ahtmar Grupp OÜ juht Ahti Roomets. “Risk olnuks liiga suur. Autosid on samas samuti pakutud, küll mitte eriti kalleid.”

Pandimaja omanik sõnab, et kallimad pandimaksed kliendile jäävad 1000–2000 euro vahele. Panti saab jätta nädalaks, kaheks nädalaks või kuuks ajaks, sõltuvalt sellest on ka intressi suurus. Kuid pandimajal on olnud ka klient, kes hoidis oma toodud eset pandis kolm aastat. Selle aja jooksul maksis ta lihtsalt intressi ja panti välja ei ostnud.

“Alati saab väljaostu tähtaega kokkuleppel ka pikendada,” lisas Roomets.