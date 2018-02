Võib koguni juhtuda, et krõbeda pakase tõttu jäävadki Kuressaare linnaorkestril ülehomsel piduüritusel pillid kotist välja võtmata.

„Orkestriga on selline lugu, et nendel on piirang peal seoses ilmastikutingimustega – ehk siis, kui temperatuur on miinus 12 või rohkem, nad ei mängi. Kõik sõltub laupäevahommikusest temperatuurist,” rääkis Kuressaare Kultuurivara juhataja kohusetäitja Tiiu Tammoja.