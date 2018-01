MEIE MAA | Päästeamet kontrollis nädala jooksul kortermaju

Nädalane reid toimus päästeameti kortermajadele suunatud tuleohutuskampaania jätkuna. Kontrolli käigus vaadati näiteks, kas on tagatud hoonest välja pääsemine ja trepikojad on asjadest puhtad ning millises olukorras on hoonete küttesüsteemid.

Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe ütles, et tuleohutusnõuete täitmisega kortermajade üldkasutatavatel pindadel Saaremaal väga suuri probleeme ei ole ja pidas märkimisväärseks, et puudustele tähelepanu juhtimisel need ka kiirelt likvideeritakse.