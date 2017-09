MEIE MAA | Osilia koolituskeskus läheb sügisesse korraliku töövõiduga – kahe projekti kogumaht ligi 300 000 eurot

Projektijuht Grete Põldemaa sõnul võistlesid mõlemad ideed 25 projektiga teistest üldhariduskoolidest üle Eesti, mistõttu võib võimalust sellisel tasemel projekte juhtida lugeda tema sõnul küllaltki suureks töövõiduks.

Projekt GATES ehk „Gifted And Talented Educational Support” keskendub andekate õpilaste arendamisele viie riigi vahel. Projektipartneriteks on koolid Türgist, Hispaaniast, Poolast ja Leedust. Nimelt käsitletakse andekat last UNESCO klassifikatsiooni järgi kui haridusliku erivajadusega õppurit.