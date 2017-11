MEIE MAA | Osaluskohvikus tärkas palju vahvaid ideid

Saaremaa tuleviku kooli laudkonna arutelud võttis kokku lauajuht Stella Stepanov, kes ütles, et digiõpe võiks olla tasakaalus õpikute, töövihikute ja käsitsi kirjutamisega. Lisaks tahetakse, et õpilasi hinnataks nende võimete ja arengu järgi. „Rõhutati, et tundides võiks kasutada selgitamisel praktilisi lahendusi ja elulisi näiteid,“ ütles ta.