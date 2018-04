MEIE MAA | Osakonna juhiks sai Mihkel Tamm

Saaremaa abivallavanema Helle Kahmi sõnul oli konkursikomisjoni otsus ühehäälne. „Mihkel Tammel on väga head isiku- ja juhiomadused, lisaks nooruslik entusiasm. Toetame teda selles ametis ning olen kindel, et Saaremaa kultuur ja sport on võitnud võimeka juhi,“ märkis Kahm.