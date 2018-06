MEIE MAA | Operaatorfirma juht: ideaalset laeva Ruhnu liinile praegu ei ole

Ometi ei pruugi see tagada ühenduse kindlust. Nagu elu ja aeg on näidanud, jätab laeva töökindlus tugevasti soovida. Mandri ja Ruhnu vahel opereeriva Kihnu Veeteed AS-i juhataja Andres Laasma sõnul on probleem selles, et Ruhnu jaoks ühe laeva näol ideaalset lahendust ei ole.

“ Ruhnu õnn ja õnnetus on see, et ta asub mandrist suhteliselt kaugel. Selleks, et turist saaks mõistliku ajaga saarele, peaks kasutama kiirlaeva. Selleks aga, et oleks tagatud eluks vajalike kaupade, materjalide ning sõidukite saarele toimetamine aastaringselt, oleks tarvis aeglasemat, jääklassiga alust,” arutles Laasma.