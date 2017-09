MEIE MAA | Ohtlikus seisus Aste klubi saab peagi uue hingamise

SA Lääne-Saare Kultuur tegevjuht Pille Mägi tunnistas, et kuigi päästeamet pidi nädala alguseks saatma kinnituse ehitusloa saamiseks, ollakse praegu veel vastuse ootel. Ehitusluba peaks väljastatama veel selle nädala jooksul.

„Loodan, et saame loa kätte, et esmaspäeval ehitusega pihta hakata. Enne külma peaks juurdeehituse vundamendi kindlasti valmis saama, et graafikus püsida,“ nentis Mägi, lisades, et ehitajatele on pandud tärmin, et enne järgmist 1. septembrit oleks kõik valmis.