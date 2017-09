MEIE MAA | Näosaates üles astuv Hanna Martinson: suur pingelangus tõi pisarad silma

Juba sel sügisel võidab särav Hanna Martinson ilmselt tuhandete televaatajate südamed. Toomas Huik

Vaatamata tõsiasjale, et tegemist on argipäeva õhtupoolikuga, on sel telehooajal menusaates “Su nägu kõlab tuttavalt” vaatajate ette astuv Hanna Martinson (24) Tallinna vanalinnas asuvas kohvikus kohtudes äärmiselt energiline ja rõõmsameelsusest pakatav. Kõrvuni ulatuvale naeratusele ja särtsakale olemisele paneb punkti noore naise fuksiaroosa üleriie.