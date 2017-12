MEIE MAA | Naiskodukaitsjad andsid vähiühingule üle annetuse

„Igal aastal enne jõule hakkame me tegelema käsitööga ja otsime, kuhu see annetada. Sel aastal oli meie ühine otsus annetada see Saaremaa vähiühingule. Meie suureks üllatuseks tuli raha rohkem, kui me tavaliselt oleme saanud. Oleme väga rõõmsad selle üle ja oma liikmetele väga tänulikud,“ lausus naiskodukaitsja Evely Aavik.