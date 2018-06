MEIE MAA | Murikal paljastusid laevavraki piirjooned

„ Eks ma teadsin, et see seal kusagil on, olen seda ka varem, lapsepõlves näinud, aga ma ei mäleta, et kunagi varem nii hästi ja nii selgesti,“ rääkis Tehu.

Vrakk on umbes 16–18 meetrit pikk ja 7–8 meetrit lai ning paikneb rannajoonele suhteliselt lähedal. Tavaliselt on see kaetud setete, liiva ja umbes põlvekõrguse veega, mille alt aeg-ajalt suuremal või vähemal määral välja uhutakse.