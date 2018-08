MEIE MAA | Muhus põles maastik kolmandat korda nädala jooksul

Põlengud leidsid aset 27. ja 31. juulil ning 2. augustil. Tulekahjud on arvatavasti alguse saanud maastikul lahtise tule tegemisest. Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe kinnitas, et kõigil kolmel korral on tegemist enam-vähem ühe ja sama kohaga.

“ Näib, et kellelegi meeldib seal mingil põhjusel tuld teha. Seal on pisut puid ja põõsaid maha võetud, need on kokku visatud ja põlema läinud. Ühe korra on keegi seal teinud mingit punutist, jämedamaid raage kokku köitnud ja see on põlema läinud. Miks ja mille pärast seal kogu aeg põlema läheb, ei oska öelda. Päästjad on iga kord küll tule ära kustutanud, kuid meil ei ole õnnestunud leida ei territooriumi valdajat, ei juhuslikku juuresviibijat, on vaid teataja, kes eemalt nägi suitsu tõusmas,” nentis Lindmäe.