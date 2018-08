MEIE MAA | Muhu lambad panid sotsiaalmeedia kihama

„Kas on võimalik kuidagi loomi aidata? Kahju hakkab nendest vaesekestest. Loomad on niitmata ja tühjaks söödud karjamaal. See pole normaalne loomapidamine!!! Lambad määgivad nii haledalt iga kord, kui neist mööda minna,“ kirjutati Facebooki grupis „Muhu info“.

Lammaste omanik Aadu Äkke taoliste etteheidetega ei nõustunud: „Ei ole nii. Lambad saavad kogu aeg juua. Ma vean vett hommikul ja õhtul. Nüüd lähen tunni aja pärast jälle. Õhtul olid tünnid triiki täis. Nad joovad ka palju, peaaegu viis liitrit lamba kohta ööpäevas.“