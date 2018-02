MEIE MAA | Muhu jahimehed on küttinud maakonna metssigadest pooled

Möödunud laupäeval kütiti Kõinastu laiul ühisjahil 15 metssiga. Erakogu

Sigade Aafrika katk on Saaremaa metsades varem nii arvukat metsseapopulatsiooni kõvasti vähendanud. Hea on, kui seda looma veel üldse nägema juhtub, küttimisest rääkimata. Mitmed jahiseltsid on seetõttu hädas küttimiskohustuse täitmisega. Seevastu Muhu kohta seda öelda ei saa.