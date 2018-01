MEIE MAA | Mudilased lustisid talvepeol

Kärla rahvamaja juhataja ja ürituse korraldaja Virge Varilepp ütles, et tantsu lõid põhiliselt 5–6-aastased lapsed, kuid nende hulgas olid ka mõned 4- ja 7-aastased. „Minu arvates oli äge see, et tegu oli ikka tõelise talvepeoga,“ sõnas Varilepp.