MEIE MAA | Möldri lahest kaob ujuvkraana vrakk

Keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul kinnitas, et tööd on käima läinud ja omanik tegeleb ujuvkraana lammutamisega. Tööde tegijal on taolisteks töödeks vajalikud nõuded täidetud, sealhulgas vastav luba ja taoliste tööde kogemus ning seega peaks tööde korrektne läbiviimine olema tagatud.

Kõik jäätmed tuleb anda edasiseks käitlemiseks vastavaid õigusi omavatele jäätmekäitlejatele, üleandmist tõendavad dokumendid tuleb esitada keskkonnainspektsioonile.