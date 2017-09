MEIE MAA | Mitte kõik eesotsas kandideerijad ei poolda e-hääletamist

Valimisliidu Meie Saaremaa esinumber Harry Raudvere ei usu, et e-hääletamine oleks turvaline ja et see kunagi selleks ka saaks. E-hääletamine ei allu tema hinnangul sihipärasele loogilisele mõtlemisele.

“Kui on võimalus midagi teha, siis alati leidub isikuid, kes on huvitatud millegi tegemisest,” viitas Raudvere neile, kes soovivad e-hääletamisel midagi kihva keerata. “Vaadates mõne üksiku kandidaadi hääli sellises piirkonnas, kus ta ei tohiks üldse hääli saada, on ta kogunud meeletu koguse e-hääli. Selle peale ei oska midagi muud teha, kui ainult õlgu kehitada,” lausus ta konkreetsete juhtumite kohta, jättes nimed mainimata. Raudvere sõnul ei ole oluline see, kuidas hääletatakse, vaid kuidas hääli loetakse.