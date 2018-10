MEIE MAA | Minni Meisterson on üks Euroopa kutsemeistritest

„Tüdrukud olid super tublid, pidasid lõpuni vastu, andsid endast maksimumi ning paistsid kohapeal silma avatud oleku ja positiivse suhtumisega,” kiitis nende juhendaja, Tallinna tehnikakõrgkooli materjaliõpetuse lektor Diana Tuulik Meie Maale. Tema sõnul tõid tüdrukutele edu just nende väga head tehnilised oskused, suur pingetaluvus, enesejuhtimine, suhtlemisoskus ja motiveeritus ennast proovile panna. Kindlasti ka see aspekt, et võisteldi Eesti eest.