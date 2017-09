MEIE MAA | Minister: tegite hea otsuse, saate öösel magada

Saaremaa ühisgümnaasiumi hoolekogu esimees ja Kuressaare linnavolikogu liige Anton Teras mainis eilsel kohtumisel ministrile, et kõige rohkem pigistab king Kuressaares põhikoolide ruumikitsikuse tõttu. Ta küsis Mailis Repsilt, kas ta on ministrina valmis viima valitsuse ette, et Saaremaa saaks 3–5 miljonit eurot koolivõrgu korrastamiseks ilma riigigümnaasiumita.