Meri Apartments OÜ juhatuse liige Alar Tõru Meri hotelli edelapoolse tiiva juures, kuhu tulevad hotelli tubade asemel peatselt külaliskorterid, mis valmivad suveks. Valmar Voolaid

Kuressaare Sanatoorium AS ehitab spaahotelli Meri merepoolsesse tiiba eraldi sissepääsuga 16 külaliskorterit. Hotellitubade mööbel on müügis, et hakata ehituseks ettevalmistusi tegema.

Korterid valmivad tänavu suveks.