MEIE MAA | Mart Saarso: mind kannustab maailmajanu

Mart Saarso, kuidas näeb välja elu Piretil?

Elu laevas käib 24 tundi ööpäevas. Kogu aeg on keegi üleval, kogu aeg on keegi ametis. Kas siis, kui laev seisab. Me elame ja töötame laevas. Minu tööpäev algab kell 20 ja lõpeb hommikul kell 8. Kaksteist tundi on vaht, oleme tekis kahe mehega, sillas on üks mees ja keegi masinameestest on ka väljas. Laev elab ja töötab 24 tundi, ka siis, kui ta seisab.