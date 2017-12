Kui varem toimus aasta jooksul mitmeid taolisi vastuvõtte – piduüritusi korraldasid nii Kuressaare linn, Saare maavalitsus kui ka vallad –, siis uuel aastal tuleb vaid üks.

„Märgiliseks muudab ürituse asjaolu, et see on Saaremaa valla esimene vastuvõtt ja lisaks toimub see sisuliselt Eesti Vabariigi 100. aastapäeval,“ sõnas vallavanem Madis Kallas.