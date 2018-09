MEIE MAA | Mart Maastik: arengukava meenutab nõukaaegset plaanimajandust

“Arengukava meenutab nõukaaegset plaanimajandust, kus olid kõlavad loosungid ja konkreetsust vähe,” märkis Maastik. “Arengukava põhieesmärk ei saa olla igal aastal kopeerida 50 lehekülge statistikat ja üldteksti, vaid oluline on kirja panna nimekiri soovidest, mida me neil aastatel tahame teha. Arengukava ongi soovide kogum, ükskõik kui kättesaamatu mõni neist võib tunduda, see ei pea lähtuma reaalsest rahalisest kattest,” leidis Maastik.