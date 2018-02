SA Kuressaare Haigla on kuulutanud juba välja konkursi juhatuse liikme leidmiseks tähtajaga 1. märts. Ravijuht Nelis nentis, et see etapp on tema elus läbitud ja ta jätkab kevadest tööd arstina.

Haiglas alustas Tartu ülikooli lõpetanud Nelis tööd 1990. aastal anestesioloogina, kümme aastat on ta tegutsenud ka sisehaiguste kliiniku ülemarstina. Viis aastat tagasi ravijuhiks saades ei jätnud ta samuti arstiülesandeid maha.