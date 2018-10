MEIE MAA | Marit Tarkin: kõige raskem asi elus on olla laisk

Kõigepealt tuleb armastada õpilasi ja siis hakkab ka õpetaja töö vilja kandma, usub Kuressaare gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Marit Tarkin. Ja see on ka selge, et Tammsaare ei kao tema kodukooli raamatukogu riiulitelt mitte kusagile. Valmar Voolaid

Kuressaare gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Marit Tarkin (50) tähistas hiljuti ümmargust sünnipäeva. Ta ise ütleb, et see on väga ilus number, kuigi ega õpilased vist päris täpselt aru saa, mida see number 50 eluaastates tähendab. Kindel on see, et õpilaste keskel jääb hing nooreks.