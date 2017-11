MEIE MAA | Marili Niits: olen abivallavanema tööks valmis

Kuna selles peres on meri väga olulisel kohal, nimelt on Marili abikaasa Ahto meremees, siis leiab puude vahelt kiigates imeilusa vaate merele. Ja ka talunimi Raja-Mere on sündinud osaliselt merega seotult. Raja on Ahto vanemate talunimi. Ahto ja Marili tütar kannab samuti nime, mis merest tuletatud, kuid samas sarnaneb ema nimele: Merilee.