Maret ja tema abikaasa Endel mehe ehitatud kodu ees. Valmar Voolaid (meie maa)

Läbilöögivõimeline ja töökas Maret Pank on Eesti riigi uuel ülesehitusperioodil andnud hindamatu panuse erinevate algatuste ja organisatsioonide juhtimisse, et saarerahva elu oleks parem. Nüüdseks on ta mõne aasta olnud suurtest tegemistest eemal ja pidanud pensionipõlve.