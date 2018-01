MEIE MAA | Mare Kirr: tunnustus on meie võrratu kollektiivi ühine panus

Mare, saite uue aasta algul suure tunnustuse osaliseks, olete aasta naiskodukaitsja. Milliseid tundeid see tekitas?

See oli mulle tõeliselt ootamatu ja väga suur üllatus. Oli ju 15 kandidaati, igast maakonnast. Varem pole see tunnustus Saaremaale tulnud ja et seekord niimoodi läks, see on suur au ja kiitus meie Naiskodukaitsele tervikuna ja ka Saaremaa Kaitseliidu malevale.

Igal aastal valitakse maakonnas aasta naiskodukaitsja, kes meie aastapäeval, 8. detsembril välja kuulutatakse. Seda jaoskondade poolt esitatud kandidaatidest seast. Minu valimine maakonnas oli isegi suur üllatus.