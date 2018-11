MEIE MAA | Mardid ja kadrid ei pea olema igavad

Karise soovitusel ja juhendamisel on õpilased mitmel aastal teinud moodsaid kadri- ja mardimaskeeringuid, maske ja kommipakendeid.

Sel nädalal said Kuressaare ametikooli disainisuuna stilistiõpilased valmis mardilaadale dekoratsioonideks mõeldud vanadest sallidest ja kampsunitest mardimaskid. Coopi ajakirja novembrikuu ligi 500 000 tiraažiga numbri esikaanel on Kuressaare ametikooli disainisuuna õpilaste töö – mardisandi maskeering ja foto. Sama pildiga sildid tuletavad ka 250 Coopi poes meelde, et mardipäev ja -sandid on tulemas.