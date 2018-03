“Olen seisukohal, et komisjonide töö eesmärk on peensusteni teha selgeks komisjonis arutelul olevad teemad, et anda parim soovitus volikogu liikmetele kaalutletud otsuste tegemiseks,” kirjutas Maastik volikogu esimehele Tiiu Arole ja Saaremaa vallavanemale Madis Kallasele saadetud kirjas. Maastiku hinnangul on volikogu liikmetel raske end kõigi suure valla volikogus arutelule tulevate küsimustega hästi kurssi viia. Selleks peakski tema meelest olema abiks just komisjonides esindatud kompetentsed liikmed.