MEIE MAA | Luha kinnistu detailplaneeringu arutelu kiskus tuliseks

Luha kinnistuga seonduv on korduvalt ka ajalehes Meie Maa kajastamist leidnud, viimati 25. mail, mil teatasime, et Saaremaa vallavolikogu lükkas Luha kinnistule puhkekompleksi rajamiseks algatatud detailplaneeringu kehtestamise häälteenamusega tagasi.

Puhkekompleksi arendaja on vahepeal oma plaanides muutusi teinud ning praeguse arutelul olnud detailplaneeringu põhjal tahab arendaja Luha kinnistule rajada ühe puhkemaja, ühe abihoone ja kuuekohalise parkla. Meenutaks, et varasemalt käis jutt kahest puhkemajast, ühest abihoonest ja kuuest kämpingumajast. Endiselt on planeeringus sees kolm kalatiiki, millest kahte plaanib arendaja laiendada.