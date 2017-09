MEIE MAA | Luce erakool alustas tööd

Kokku asub uues erakoolis õppima üheksa koolijütsi. Haridussüsteem Eestis on astmeline ning esialgu on Luce kooli lastel võimalik läbida esimene aste ehk 1.–3. klass. Luce kooli lõpetanul tuleb haridustee jätkamiseks leida kolme aasta pärast uus kool.

Luce kooli direktor Tiia Leppik ütles eile, et ärevus ta hinges oli suurem kui omaenda või laste esimestel koolipäevadel.

Tunniplaani pole

„Põhiline erinevus on see, et meil ei ole 45-minutilised tunnid. Meie õpe toimub üldõpetuse põhimõtetel. Ained on omavahel lõimitud ja ei ole võimalik omavahel eristada matemaatika või emakeele tundi. Me käime väga palju väljas. Tahame, et laps teaks, mis ümbruskonnas toimub. Et ta kogeks ja uudishimu kaudu laps siis õpib,“ seletas Leppik.