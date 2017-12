Kas lossipargi kuusepuu murti jõuluks või oli see lihtsalt huligaanitsemine, ei ole toimetusele teada. Valmar Voolaid (meie maa)

Meie Maa poole pöördus tähelepanelik inimene, kes andis teada, et lossipargist on kaduma läinud ühe kuuse tipp. Ta keerutas mõtteid selle ümber, et ehk varastas keegi endale jõulupuu.