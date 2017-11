MEIE MAA | Lordi tütar Gert Üprus-Sõnajalg – saarlaste Robin Hood

Kui ma esimest korda Gerdile helistasin seoses valimisliidu Saarlane poolt väljastatud pressiteatega (all oli nimi Gert Üprus-Sõnajalg – toim), ei tulnud ma selle pealegi, et tegemist võib olla naisega. Loogiliselt nime järgi võttes arvasin, et tegu on mehega, kuid telefoni teises otsas vastas mulle hoopis naishääl. Igaks juhuks küsisin üle, ega ei ole tegemist eksitusega või vastas telefonile keegi teine, aga selgus, et ei olnud ja Gert ongi naine. Paljud on teda nime tõttu ilma varem nägemata meheks pidanud. Just sellepärast alustan intervjuud nimest.