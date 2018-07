MEIE MAA | Linnalähedased külad saavad aina elanikke juurde

Jürje ja Olle Koert kolisid paari kuu eest peale kaheksa-aastast ettevalmistust maale. Maal elamise juures meeldib neile privaatsus ja loodus. Valmar Voolaid

Ehkki kogu maakonnas, sealhulgas ka Kuressaares, on rahvaarv kahanenud, leidub piirkondi, kuhu on elanikke hoopis juurde tulnud. Rahvaarvu kasvuga jäävad eriti silma Kuressaare külje all asuvad külad.