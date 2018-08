MEIE MAA | Linna tualettruumid saavad järgmisel aastal tublit täiendust

Angela Randmets RUS

Suvekuudel on igapäevaselt ja ööpäevaringselt avatud WC lossipargis. Valmar Voolaid

Meie Maa arvamusloos „Kuresaare kuldvaluuta on kahekümnesendine“ välja toodud avalike tualettruumide mitte just kiiduväärt olukord Kuressaares paraneb vallavalitsuse spetsialistide kinnitusel juba järgmisel suvel, kui keskväljak uuendatud saab. Raekoja taga avatakse siis kõigile nõuetele vastavad tualettruumid, kuhu pääseb ka ratastooliga. Ka Muhu saarele on moodsaid väljakäike peatselt lisandumas.