MEIE MAA | Linna teede olukord ei võimaldagi puhast tulemust

Hommikune tugev lumesadu andis terveks päevaks tööd kümnetele masinatele nii linnas kui maanteedel. Valmar Voolaid

Tänane tuisk ja tihe lumesadu kuhjas nii palju lund, et see raskendas nii jalgsi kui autodega liiklemist. Kohati tundus ilmselt paljudele linna peal liikunutele, et teehooldusega oli tegeletud väga kaootiliselt ning mõnelt ristmikult ei pääsenud kohalt äragi.