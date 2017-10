MEIE MAA | Liikluskohviku arutelust osavõtt jäi kesiseks

Ürituse korraldas maanteeamet ja eelkõige oli see mõeldud eakatele liiklejatele. Arutelul osalesid Kuressaare linnavalitsuse ning politsei- ja piirivalveameti esindajad. Maanteeameti ennetustöö ekspert Solveig Edasi rääkis, et Eestis on liikluskohvikuid korraldatud kaks aastat, eelkõige suuremates linnades, aga ka mujal ning need on osutunud väga populaarseks ja leidnud rohket osavõttu.